В Україні знизився рівень тіньової економіки, - Мінекономрозвитку

У 2017 році рівень тіньової економіки склав 31% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пунктів менше порівняно з показником 2016 року.

Про це йдеться у звіті Мінекономрозвитку, передає УНН.

“За розрахунками Мінекономрозвитку у 2017 році рівень тіньової економіки склав 31% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пункти менше порівняно з показником 2016 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що детінізація стала можливою завдяки:

збереженню відносної макрофінансової стабільності в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, а також диверсифікації ринків збуту продукції українських виробників;

збереженню високого рівня ділової активності бізнесу в умовах покращення очікувань та рівня сприйняття українських реформ у світі;

зниження інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування економіки.

Водночас динаміка детінізації стримується невирішеними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Серед них: низька довіра до інститутів влади; збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни; наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни.