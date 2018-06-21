В Японії відкрився перший у світі музей цифрового мистецтва

У районі Одаїба столиці Японії 21 червня відкрився Mori Building Digital Art Museum: teamLab Borderless, який охрестили першим у світі музеєм цифрового мистецтва. Відвідувачам тут пропонують зануритися в фантастичні світи без кордонів, створені за допомогою світла, кольору та звуку.

Десять тисяч квадратних метрів музею розділено на п'ять просторів, де представлено 50 імерсивних робіт. Експонати створені так, що перетікають один в одного й взаємодіють між собою і з відвідувачами: деякі слідують за ними або по-різному реагують на дотик, пише Bangkok Post.

"Відвідувачі тут загубляться. Можливо, вони навіть загублять себе. Вони будуть всередині цього імерсивного світу й відкриють для себе щось завдяки цьому досвіду. Ми вважаємо, що світ без кордонів прекрасний. Ми хочемо, щоб люди за допомогою цього музею відчули, що світ без кордонів прекрасний", - говорить представник teamLab Такаші Кудо.

Над інсталяцією працював штат із 500 осіб - художники, програмісти, інженери, CG-аніматори, математики й архітектори.

Для підтримки роботи експозиції музею потрібно 520 комп'ютерів і 470 проекторів. Але головну роль відіграє набір складних алгоритмів, які генерують зображення в реальному часі.

Новий простір покликаний поєднати сучасні цифрові технології, мистецтво дизайну й красу природи.

"Мета teamLab полягає в тому, щоб знайти нове у відносинах між людиною та світом, людиною й природою, людиною й іншими людьми (через мистецтво – ред.)", - сказав Кудо.