ВР може дозволити СБУ блокувати сайти без рішення суду

До порядку денного Верховної Ради включили законопроект №6688, яким хочуть дозволити СБУ без рішення суду блокувати сайти.

Про це йдеться в картці законопроекту на сайті парламенту.

Його автори, нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник, Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновіл пропонують внести зміни до деяких законів з метою "протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

У разі ухвалення закону такими загрозами вважатимуть вплив на дії органів влади і віднесуть їх до категорії "технологічний тероризм".

Зокрема, Службі безпеки України хочуть надати право блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу вже не тільки за рішенням суду, а й на підставі рішення прокурора, слідчого або Ради нацбезпеки і оборони.

Законодавчою ініціативою обурилася перший заступник голови комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова.

Вона написала у Facebook, що прикладом таких загроз, з якими пропонує боротися цей законопроект, є "будь-який громадський контроль чи пересічний пікет".

Червакова також показала, які політичні сили і в якій пропорції голосували за внесення законодавчої ініціативи до порядку денного Верховної Ради.