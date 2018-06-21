ВРУ ухвалила законопроект про нацбезпеку з курсом на Євросоюз та НАТО

Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про національну безпеку. За відповідне рішення у четвер, 21 червня, проголосували 248 народних депутатів, передає УНН.

Згідно з законопроектом передбачається призначення цивільного міністра оборони.

Законопроектом встановлюється, що національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а загрози національній безпеці України - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України.

Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів. До них належать:

державний суверенітет і територіальна цілісність,

демократичний конституційний лад,

недопущення втручання у внутрішні справи України,

сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення,

інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір,

набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО),

розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

Встановлюється, що сектор безпеки та оборони підлягає демократичному цивільному контролю. Система цивільного контролю складається з:

контролю, що здійснюється Президентом України;

контролю, що здійснюється Верховною Радою України;

контролю, що здійснюється Радою національної безпеки і оборони України;

контролю, що здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

судового контролю;

громадського контролю.

Раніше комітет рекомендував Раді схвалити закон про нацбезпеку. Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацбезпеку 5 квітня.