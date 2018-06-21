WikiLeaks співпрацював з Кремлем у втручанні до президентських виборів у США 2016 року, - розвідка

Американський лобіст, який працював на російського олігарха, пов’язаного з колишнім керівником передвиборчої кампанії Дональда Трампа – Полом Манафортом, зустрічався з засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем щонайменше дев’ять разів минулого року.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на газету Newsweek.

Адам Волдмен, лобіст, який працює в Вашингтоні, і впродовж майже десяти років працював на російського алюмінієвого магната Олега Дерипаску, зустрівся з Ассанжем у його місці перебування – в посольстві Еквадору в Лондоні. Це частіше, ніж будь-який інший відвідувач, повідомляє видання, посилаючись на інформацію The Guardian.

Засновник WikiLeaks, громадянин Австралії, перебуває на території посольства з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до США за шпигунську діяльність. США вимагають його екстрадиції через те, що він оприлюднив таємні урядові документи, використовуючи свою організацію - WikiLeaks.

Не відомо, що саме Волдмен обговорював з Ассанжем і чи пов’язані ці зустрічі з роботою Волдмена на користь Дерипаски. Текстові повідомлення, якими Волдмен обмінювався з одним з американських конгресменів і які торік отримала Fox News, вказують, що лобіста цікавили умови екстрадиції Ассанжа.

Все ж, зустрічі, ставлять питання про можливі зв’язки Ассанжа з Росією та з особами, наближеними до Трампа.

Манафорт має тривалі зв’язки з клієнтом Волдмана – Дерипаскою. Російський олігарх нещодавно подав у суд на Манафорта та його партнера за ймовірну крадіжку 1,1 мільйона доларів з його компанії. Манафорт та Дерипаска мали ділові зв’язки більше десяти років і в 2016 році, і Манафорт, за повідомленнями, пропонував проводити приватні брифінги олігарху стосовно президентських виборів у США.

Розвідувальні агентства США також вказали, що WikiLeaks співпрацював з Кремлем у втручанні до президентських виборів у США 2016 року. Організація опублікувала електронне листування Гілларі Клінтон, вкрадене пов’язаним з Кремлем хакером.

Нагадаємо, спецпрокурор із розслідування можливого втручання Росії в американські вибори Роберт Мюллер також займається справою екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Як повідомлялося раніше, П.Манафорт і екс-радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн вважаються основними фігурантами розслідування про передбачуване втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.

4 квітня у Сполучених Штатах Америки винесено перший вирок у результаті розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в президентські вибори в 2016 році. Суд у Вашингтоні засудив адвоката з Лондона Алекса ван дер Зваана, який в лютому визнав себе винним і співпрацює зі слідством, за дачу неправдивих свідчень до 30 діб арешту і штрафу в розмірі 20 тис. доларів.

Під час спеціального розслідування Роберта Мюллера з'ясувалося, що підприємці Леонард Блаватник, Саймон Кукс та Ендрю Інтратер, котрі представляють в Сполучених Штатах інтереси великих російських компаній, внесли у передвиборчий фонд чинного американського президента біля $2 млн.

Пізніше Мюллер розкрив запитання до Трампа щодо втручання РФ у вибори.Офіс спецпрокурора також хотів би почути від Трампа відповіді про зустріч представників його кампанії з росіянами у Trump Tower, після якої був оприлюднений компромат на Гілларі Клінтон. Крім того, слідчі цікавляться, що все ж таки сталося під час подорожі Трампа до Москви в 2013 році на конкурсі "Міс Всесвіт".

Пізніше повідомлялося, що конгрес США не знайшов свідчень змови між штабом Трампа і РФ.

Повідомлялося також, що у США вимагали від Мюллера закінчити розслідування або оприлюднити докази зв'язків Трампа з РФ.

Після цього офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у президентські вибори в США, висунув нові обвинувачення проти екс-менеджера кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, а також його помічника Костянтина Килимника.