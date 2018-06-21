Єврокомісія скликає міні-саміт для обговорення питань міграції, - Юнкер

Єврокомісія скликає на 24 червня неформальну робочу зустріч для обговорення питань міграції та надання притулку. Про це поінформував президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє "Укрінформ".

"Я скликаю неформальну зустріч з питань міграції та надання притулку у неділю у Брюсселі з метою взаємодії з групою глав держав та урядів, які зацікавлені у пошуку європейських рішень напередодні засідання Європейської ради", - заявив президент Єврокомісії.

У робочій зустрічі планують взяти участь лідери Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії, Болгарії, Греції, Мальти, Нідерландів. Запрошення на захід високого рівня також отримав прем’єр-міністр Італії.

Очікується, що до міні-саміту також можуть приєднатися й інші глави держав та урядів країн-членів ЄС.

Як повідомлялося, 28-29 червня у Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради, де одним із головним питань буде вирішення міграційної кризи та удосконалення європейської системи з надання притулку біженцям. Зазначимо, що лідери ЄС на саміті наступного тижня дадуть згоду на вивчення питання створення так званих "регіональних платформ розвантаження" за межами Союзу, у яких будуть розглядатися заявки про притулок мігрантів ще до того, як ті потраплять на територію Євросоюзу.