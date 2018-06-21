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Юнкер заявив, що тарифи США суперечать логіці та історії

21 червня, 2018 - 17:27
Фото Reuters

Тарифи, якими адміністрація Дональда Трампа обклала Європейський Союз, ідуть всупереч логіці та історії, і ЄС робитиме все необхідне для відновлення балансу трансатлантичної торгівлі.

Про це під час звернення до Ірландського парламенту заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, передає ЄП.

"Торгівля, у яку ми віримо, ґрунтується на правилах, довірі та надійному партнерстві. Рішення Сполучених Штатів запровадити мита для Європи іде всупереч цьому. Насправді воно йде всупереч логіці та історії", - зазначив Юнкер.

"Наша відповідь повинна бути чіткою і зваженою. Ми зробимо те, що повинні зробити для відновлення балансу і захисту", - додав президент Європейської комісії.

Нагадаємо, що Єврокомісія скликає на 24 червня неформальну робочу зустріч для обговорення питань міграції та надання притулку.

Джерело: Європейська правда

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