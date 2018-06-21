За добу на Донбасі бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ, 3 військових зазнали поранень

На Донбасі ситуація в зоні ООС залишається контрольованою. Минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - застосовували артилерію та міномети. Про це у четвер, 21 червня, повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook.

"На Луганському напрямку противник вдався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, де відкривав вогонь по наших позиціях з артилерії та стрілецької зброї. Підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому та Маріупільському напрямках відзначається активізація противника в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль, Водяне, Широкине. Із настанням темної пори доби, ворог здійснював провокаційні обстріли - переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. За необхідності підрозділи Об'єднаних сил вогнем у відповідь придушували вогневі точки противника, змушуючи його припинити вогонь.

Під час бойових дій минулої доби зазнали поранень троє українських військовослужбовців.

Втрати противника уточнюються, втрат серед українських військ немає.

Упродовж ночі поточної доби окупанти шість разів порушували режим тиші на лінії зіткнення із застосуванням лише стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. Ситуація залишається під контролем Об'єднаних сил.