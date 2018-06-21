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Збірна України з керлінгу у 2019 році вперше візьме участь на Чемпіонаті світу

21 червня, 2018 - 11:31
Фото xsport.ua

Українська команда вперше візьме участь в чемпіонаті світу-2019 з керлінгу. Про це повідомив президент федерації керлінгу України Олексій Перевезенцев, передає Xsport.ua.

"У квітні Україна буде вперше представлена ​​на міжнародних змаганнях, ще й вищого рівня. Чемпіонат буде проходити в норвезькому місті Ставангер. Раніше ми ніколи не брали участь навіть в лізі C чемпіонатів Європи", - сказав Перевезенцев.

Він також розповів, що у збірної недавно з'явилася команда зі змішаними парами.

"У США живе український гравець Євген Стадник. Він займається вже два роки і працює з тренером Діном Ротом. Цього року ще одна українка - Олена Паздерський - приєдналася до команди. Вони готуються за програмою High Performance Program якраз до чемпіонату світу-2019 серед змішаних пар", - зазначив президент федерації керлінгу України.

"Тому Євген і Олена будуть нашими дебютантами. Плюс з ними працюють досвідчені тренери, у нас таких поки немає. А вони з задоволенням допомагають, оскільки для них підготувати команду на чемпіонат світу це престижно, це їхня репутація і плюс в резюме", - додав Перевезенцев.

Нагадаємо, першими олімпійськими чемпіонами з керлінгу в дабл-міксті стали канадці.

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