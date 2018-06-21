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Жебрівський: Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ОВЦА

21 червня, 2018 - 09:36
Фото slovoidilo.ua

Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру на посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації - генерала Служби безпеки України Олександра Куця. Про це заявив колишній голова Донецької ОВЦА, призначений аудитором НАБУ Павло Жебрівський в ефірі "5 каналу", передає УНН.

"Насправді, тут секрета уже немає. Сьогодні (20 червня) Кабінет міністрів затвердив генерала СБУ Олександра Куця на цю посаду (голови Донецької ОВЦА). Я думаю, що найближчим часом президент розгляне і видасть указ, і тоді буде представляти на Донеччині", - сказав він.

Нагадаємо, 14 червня президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ОВЦА. Згодом президент призначив Жебрівського аудитором НАБУ.

Джерело: УНН

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