Жебрівський: Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ОВЦА

Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру на посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації - генерала Служби безпеки України Олександра Куця. Про це заявив колишній голова Донецької ОВЦА, призначений аудитором НАБУ Павло Жебрівський в ефірі "5 каналу", передає УНН.

"Насправді, тут секрета уже немає. Сьогодні (20 червня) Кабінет міністрів затвердив генерала СБУ Олександра Куця на цю посаду (голови Донецької ОВЦА). Я думаю, що найближчим часом президент розгляне і видасть указ, і тоді буде представляти на Донеччині", - сказав він.

Нагадаємо, 14 червня президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ОВЦА. Згодом президент призначив Жебрівського аудитором НАБУ.