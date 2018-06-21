Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Жіноча збірна України перемогла збірну РФ і вийшла до півфіналу чемпіонату Європи з фехтування

21 червня, 2018 - 15:14
Фото: champion.com.ua

У заключний день чемпіонату Європи з фехтування в Нові-Саді (Сербія) нагороди в командних турнірах розігрують шпажистки і шаблісти.

Жіноча збірна України у складі Ксенії Пантелеєвої, Олени Кривицької і Джоан Фейбі Бежура після перемоги над шпажистками Угорщини (34:31) обіграла команду Росії (43:42) і вийшла до півфіналу, повідомляє Укрінформ.

Місце у фіналі континентальної першості українки розіграють зі збірною Польщі, яка взяла гору над командою Німеччини (45:36).

В іншому півфіналі зійдуться фехтувальниці Франції, які здолали опір італійок (45:35), та Естонії - після мінімального успіху в зустрічі з румунками (24:23).

Більше новин

У Пенсійному фонді пояснили, кому збільшать виплати з 1 липня
Омелян: В Україні будуть створені 2 нові авіакомпанії
Макрон закликав Європу до боротьби з популізмом
В Україні знизився рівень тіньової економіки, - Мінекономрозвитку
Рада ухвалила законопроект про валютну лібералізацію
Нідерланди блокують переговори про вступ Албанії до ЄС

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 