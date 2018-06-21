Жіноча збірна України перемогла збірну РФ і вийшла до півфіналу чемпіонату Європи з фехтування

У заключний день чемпіонату Європи з фехтування в Нові-Саді (Сербія) нагороди в командних турнірах розігрують шпажистки і шаблісти.

Жіноча збірна України у складі Ксенії Пантелеєвої, Олени Кривицької і Джоан Фейбі Бежура після перемоги над шпажистками Угорщини (34:31) обіграла команду Росії (43:42) і вийшла до півфіналу, повідомляє Укрінформ.

Місце у фіналі континентальної першості українки розіграють зі збірною Польщі, яка взяла гору над командою Німеччини (45:36).

В іншому півфіналі зійдуться фехтувальниці Франції, які здолали опір італійок (45:35), та Естонії - після мінімального успіху в зустрічі з румунками (24:23).