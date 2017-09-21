27 вересня відбудеться прем’єра фільму "Межа очікування"

27 вересня «Інтерньюз-Україна» організовує закритий прем’єрний показ документального фільму власного виробництва «Межа очікування».

Існують теми, справжню глибину яких, може передати лише кіно. Полонені та зниклі безвісти люди від початку російської військової агресії проти України – одна з таких. Саме їй присвячений фільм «Межа очікування».

Фільм про людей, які опинилися на межі всього. Межі життя, страху, болю, надії. Але чи існує межа очікування? Скільки може чекати людина, доки остаточно зневіриться? Що дає сили жити, коли жити вже, здавалося б, нема для кого?

Фільм показує особисті історії двох родин: родини кримського активіста, якого було викрадено напередодні анексії Криму, та родини з Луцьку, в якій сини, добровольці батальйону «Айдар», зникли безвісти на початку військових дій на окупованій території Донбасу.

Обидві історії показові, адже відображають долю багатьох українських сімей, в яких війна забрала дім, рідних та відчуття безпеки.

Виробництво фільму здійснено ГО «Інтерньюз-Україна».

Прем’єра відбудеться 27 вересня у кінотеатрі «Україна», синя зала (вул. Городецького, 5). Початок: о 19:00.