Бойовики вимагають обмін полонених на Штепу, вона відмовляється, - Геращенко

Бойовики з окупованих територій Донбасу включили до списку на обмін полоненими екс-мера Слов'янська Нелю Штепу. Про це під час брифінгу заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник очільника Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє Еспресо.TV.

За її словами, представники терористів з окупованих територій включили Штепу до списку осіб, яких вони вимагають звільнити заради обміну українських заручників.

"Але сама пані Штепа, яка кликала бойовиків і війну на українську територію, відмовилася категорично бути учасницею цього обміну. ​​Тому що вона, як ніхто інший, знає також ціну тієї війни, яку вона кликала", - наголосила Геращенко.

Нагадаємо, Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід обвинуваченій у сепаратизмі екс-меру Слов'янська Неллі Штепі з утримання під вартою на домашній арешт з носінням електронного браслета.