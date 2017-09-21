До Вінниці з’їхалися екологи з усієї України

VІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю проходить на базі Вінницького національного технічного університету. Щоб взяти участь у цьому масштабному дійстві, до Вінниці приїхали співробітники державних екологічних відомств, науковці українських вишів та експерти з Канади, Великобританії, Грузії, Польщі і Болгарії. Упродовж двох днів вони обговорюватимуть екологічну ситуацію в Україні і шукатимуть спільні підходи та шляхи вирішення екологічних проблем. Загалом учасники зібрання презентують дві сотні наукових доповідей та презентацій. Фінальним акордом з’їзду стане ухвалення резолюції до вищого керівництва держави з покроковим алгоритмом дій щодо врегулювання (або хоча «консервації») економічної ситуації в країні.

«Усвідомлення того, що збереження й оздоровлення середовища є невід’ємними умовами збалансованого розвитку України, вже шостий рік поспіль ми активізуємо діалог громадськості, влади і бізнесу на підтримку екологічних ініціатив, – каже співорганізатор з’їзду, заслужений природоохоронець України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету Василь Петрук. – Нині Україна у стані війни і зрозуміло, що на екологічні потреби виділяється значно менше коштів, ніж раніше. Але від з’їзду до з’їзду нарощуються проблеми, одна з найголовніших – забруднення поверхневих вод. Адже відомо, що за останні 20 років клімат змінюється – температура підвищується. А зарегульованість водних ресурсів просто неймовірна. Тільки на Вінниччині облаштовано 5 тисяч ставків, це означає що фактично вода стояча і обмін киснем не відбувається, що перетворює головні артерії країни – Південний Буг і Дніпро – на киселеподібні річки... Механізми вирішення цього питання та інших будуть викладені в резолюції, яка буде направлена в профільні міністерства та відомства. І ми, учасники з’їзду, будемо наполягати, щоб вище керівництво держави звернуло увагу на рішення учасників з’їзду, а не надсилали нам традиційні відписки».

У формальній обстановці і навіть просто за кавою делегати з’їзду обмінювалися ідеями та досвідом, піднімали глобальні проблеми: такі як техногенно-екологічна безпека України, раціональне використання природних ресурсів, сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових чи інших відходів. Та головна тема, яка пройшла «червоної ниткою» майже в усіх доповідях, стосувалася вирішення екологічних проблем сучасного Донбасу, бо це першочергове завдання для держави.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора