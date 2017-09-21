Гриневич пропонує виділити додаткові 400 млн грн на підвищення зарплати викладачам вишів

У Міністерстві освіти і науки пропонують підвищити оплату праці викладачам вищих навчальних закладів. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає прес-центр відомства.

"Буде правильно, якщо наступного року ми разом із зарплатою вчителям піднімемо й оплату викладачам. Для цього нам потрібні додаткові 400 млн гривень", - сказала Гриневич.

Вона наголосила, що просуваючи по тарифній сітці вчителів, держава не може залишити в тому ж статусі, що й цього року, викладачів вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, у Міносвіти оголосили дату початку реєстрації на ЗНО-2018.