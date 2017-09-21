HTC і Google підписали угоду про співпрацю

Тайванський виробник смартфонів і планшетів HTC і американська корпорація Google підписали угоду про співпрацю. Про це повідомив старший віце-президент з обладнання Google Рік Остерлох.

"Ми підписали угоду з HTC, лідером в області побутової електроніки, яке сприятиме ще більшій кількості інновацій у продукції найближчими роками. За цією угодою команда талантів HTC приєднається до Google як частини апаратної організації. Ці майбутні колеги-гуглери - дивні люди, з якими ми вже працюємо у прямому ефірі на лінійці смартфонів Pixel, і ми раді бачити, що ми можемо робити разом як одна команда. В угоді також включено невийняткову ліцензію на інтелектуальну власність HTC", – зазначив Остерлох.

Водночас видання TechCrunch повідомляє, що в рамках угоди компанія HTC отримає від Google 1,1 млрд дол. готівкою. Повідомляється, що в рамках угоди HTC продовжить створювати смартфони під брендом HTC, а також буде працювати над своїм шоломом віртуальної реальності Vive.

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