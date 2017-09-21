Інформацію про замінування КМДА не підтвердили, - поліція

21 вересня, 2017 - 16:14
Інформація про замінування будівлі Київської міської державної адміністрації не підтвердилася. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
На місці працювали працівники поліції, кінологи та рятувальники.
"На даний час огляд адміністративної будівлі та прилеглої до неї території завершена: жодних небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Після інформації про замінування евакуювали близько 200 працівників та відвідувачів київської мерії.
Зазначається, що матеріали за фактом події внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка.
Джерело: День