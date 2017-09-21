Киянин створив бота, який відслідковує пікові навантаження в Uber

Киянин Антон Бібля створив бота, який моніторить ціну поїздок в Uber і повідомляє, коли вона опускається (проходить пік). Для цього в додатку Telegram потрібно знайти @shuberbot і скинути йому дві локації - точку А і точку В. Якщо до цього маршруту на певний момент застосований піковий коефіцієнт, бот повідомить користувача про зниження ціни, як тільки воно відбудеться. Якщо ж коефіцієнт не застосований, бот повідомить про це і видасть стандартну ціну, повідомляє AIN.UA.

Програміст написав бота за один вечір, причому основна частина часу пішла на придумування назви і фраз для діалогів.

«Ідея виникла з власної необхідності. Я зустрічав подібний функціонал у вигляді додатку, але по-моєму це занадто громіздко. Реалізація через чат-бот - найпростіше і найбільш швидке рішення», - пояснив Антон.