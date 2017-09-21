Київрада створила муніципальну охорону

Київрада підтримала створення комунального підприємства "Муніципальна охорона", метою якої є забезпечення охорони комунального майна киян. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Передбачається, що “Муніципальна охорона” забезпечуватиме охорону комунального майна територіальної громади міста Києва та надаватиме послуги охорони іншим суб'єктам господарювання. Зараз послуги з охорони об'єктів комунальної власності здійснюються суб'єктами господарювання державної та приватної власності, договори з якими укладаються на конкурсних засадах.

Фінансове забезпечення “Муніципальної охорони” становить 2,5 мільйони гривень - це оборотні кошти на 3 місяці. Далі, як очікується, підприємство самостійно нарощуватиме економічні показники.

Також "Муніципальна охорона" зможе розробляти та створювати власну продукцію в сфері охоронної діяльності, а також засоби програмного забезпечення для охоронної та пожежної сигналізації тощо.