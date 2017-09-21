Генеральний прокурор Юрій Луценко представив у Краматорську нового керівника військової прокуратури сил АТО Олега Ціцака. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як зазначається, серед основних завдань Генпрокурор наголосив звернути увагу на прискорення реалізації Закону України "Про амністію у 2016 році" та завершити його виконання до кінця жовтня.

Також новопризначеному прокурору доручено проконтролювати соціальні виплати військовослужбовцям, перевірити дотримання соціальних стандартів, гарантованих законом, для ветеранів, учасників бойових дій.

При цьому О.Ціцак зазначив, що припинення розкрадання бюджетних коштів на війні стане одним з основних напрямів його роботи.

Олег Ціцак працював в Державній податковій інспекції, в органах судової влади, у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

З червня 2015 року обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону України, з липня по серпень цього ж року тимчасово виконував обов’язки прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону Південного регіону України, після цього був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.