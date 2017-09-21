Меркель виступила проти погроз на адресу КНДР

Канцлер Німеччини Анґела Меркель виступає проти погроз на адресу Північної Кореї. Про це Меркель заявила у інтерв'ю DW.

"Ми вважаємо будь-яку форму військового вирішення абсолютно неприйнятною і робимо ставку на дипломатичні зусилля", - сказала канцлер ФРН. Очільниця уряду Німеччини також наголосила, що правильною відповіддю для подолання північнокорейської кризи є "міжнародні санкції та їхня реалізація".

Таким чином вона висловила незгоду із заявою президента США Дональда Трампа, яку той зробив напередодні перед Генасамблеєю ООН. Трамп наголосив, що в разі необхідності Північну Корею буде "повністю знищено".

На запитання, чи пропонує вона посередництво в урегулюванні конфлікту довколо ядерної та ракетної програм КНДР, Меркель сказала, що Німеччина може виступити посередником.

Водночас канцлер ФРН зазначила, що її непокоять кризи довколо Північної Кореї, в Сирії, що вона також багато розмірковує про "питання Росії та України", але вона не має страху, натомість думає, як може знайти вирішення проблеми.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що миротворці ООН повинні мати доступ до всієї території Донбасу, при цьому їх розміщення - цікава ідея, але вона не означає зняття санкцій з Росії.