Міноборони Латвії: На навчаннях "Захід-2017" можливо розігрувався сценарій блокади Балтійського регіону

Міністр оборони Латвії Раймонд Берґманіс вважає, що під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" міг розігруватися сценарій блокади Балтійського регіону, повідомляє Delfi.lv.

За словами міністра, відомство ще не підготувало оцінку спільних навчань Росії і Білорусі, проте вже зараз багато фактів свідчать про те, що відпрацьовувався сценарій блокування Балтійського регіону.

"Оцінюючи загальну картину, по-моєму, відпрацьовувалися елементи блокади Балтійського регіону", - вважає міністр.

Він додав, що, поки не проведено аналіз навчань, не варто поспішати з передчасними висновками.

Масштабні навчання Росії і Білорусі Захід-2017 стартували 14 вересня і завершилися 20 вересня. Вони викликали хвилю критики з боку керівництва країн-сусідів. Згідно з офіційними заявами Мінська і Москви, у навчаннях брали участь до 13 тисяч військовослужбовців.

У той же час, за даними західних аналітиків, у навчаннях брали участь до 100 тис. військовослужбовців. Однак, РФ і Білорусь спростували ці дані.