На фестивалі "Ляльковий світ" показали старі театральні ляльки

21 вересня у львівському Палаці мистецтв стартував щорічний фестиваль «Ляльковий світ». Цього року темою проекту є «Чарівні казки».

До створення експозиції фестивалю долучилося кілька десятків авторів з цілої України. Вони присилали організаторам своїх ляльок створених у різних техніках. Приймали лише по кілька творінь від кожного автора. Винятком були лише дрібні забавки. Таких могли взяти і кілька десятків.

Родзинкою цьогорічного фестивалю стало те, що до нього приєдналися театри. Так обласний театр ляльок показав героїв вистави «Дикі лебеді», яких глядачі не бачили на сцені вже чотири роки. Цих маріонеток та шарнірних ляльок створив ще наприкінці 1980-х років художник з Санкт-Петербургу Павло Міронов. Ці ляльки мають дуже точну побудову суглобів через що дуже пластичні. Зараз мало хто з теперішніх лялькарів може створити таку пластику ляльок.

Перший театр на фестивалі представив героїв вистави «Лялька Реґґеді Енн». Всі вони ганчірні ляльки. Також театр надав до експозиції маленький ляльковий вертепчик з вистави «Черевички» за гоголівською «Ніч перед Різдвом».

Оглянути експозицію фестивалю можна буде до 1 жовтня.

Довідка «Дня»

Львівський фестиваль «Ляльковий світ» - перший на території України фестиваль ляльки, метою якого є ознайомлення широкого глядача з феноменом авторської ляльки, поширення культури лялькової творчості та налагодження контактів між митцями даного напряму. Ідея проекту належала Ірині Сорокіній. Перший фестиваль відбувся у жовтні 2009 року. За усі роки заходу було представлено широкий спектр технік та напрямів виконання авторської ляльки - від етнічних українських ляльок-мотанок до інтерпретацій плюшевих ведмедиків Тедді, від солом'яних янголят до монументальних ляльок-монстрів, від ляльок-оберегів з хрестовинами на обличчях до декоративних лялечок з натуралістично прописаними личками.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора