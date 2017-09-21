На горі Афон у Греції виявили арабські рукописи періоду становлення ісламу

В одному з православних храмів на горі Афон у Греції виявили унікальні арабські рукописи, які відносяться до періоду становлення ісламу. Група археологів з університету Кувейту дійшла до висновку, що манускрипти відносяться до перших століть становлення ісламу, пише Greek Reporter.

"Знайдені рукописи відносяться до золотого віку ісламу, тобто до VIII-XIII століть. Вони охоплюють різні теми, пов'язані з щоденними подіями, науковими спостереженнями, релігійними справами і так далі", - розповів координатор розкопок, доктор Абдулхаді аль-Аджмі.

Абдулхаді аль-Аджмі вважає, що нові відкриття стануть важливим орієнтиром для тих вчених, які будуть займатися історією зв'язків Греції з арабами і мусульманами. Справа в тому, що поки незрозуміло, як унікальні манускрипти потрапили на Афон, передає Укрінформ.

В інтерв'ю кувейтському інформагентству Куна аль-Аджмі зазначив, що одним з найскладніших етапів було отримання дозволу на пошуки як з боку грецької влади, так і з боку релігійних керівників гори Афон.