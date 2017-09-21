На KYIV MEDIA WEEK обговорили процес інтеграції України в європейський медіаринок

Цього року на десятій ювілейній конференції «Кінобізнес» були представлені кейси європейських і українських фільмів. Спікерами виступили продюсери і представники європейських продакшн компаній. Зокрема, Крістіано Бортон (Cristiano Bortone), продюсер, засновник Orisa Produzioni, керівник ініціативи Bridging the Dragon, (Італія) представив доповідь по Співробітництво з Китаєм: копродукція, сервіс, дистрибуція і кейс-стаді фільму «Кава» (Coffee, Caffe) (Італія, Китай). Бельгійський продюсер Жан-Ів Рубін (Jean-Yves Roubin) розповів про те, як хорор «Сире» (Grave) став фестивальним хітом, і його несподіваному успіху в світовому прокаті.

Крім цього, були розглянуті кейси трьох українських фільмів: «Межа», україно-словацький проект, який поставив рекорд за касовими зборами в словацькому прокаті за перший вікенд (цієї осені очікується вихід фільму в українському прокаті); «DZIDZIO Контрабас», українська комедія, яку з моменту прем'єри 31 серпня подивилися понад 252 тис. глядачів, а також Комедія італійсько-українського виробництва «Izi».

Під час Українського форуму програми «Креативна Європа», обговорили процес інтеграції України в європейський медіаринок, розвиток партнерства між Україною і країнами Європейського Союзу у сфері креативних індустрій. Також обговорили можливість налагодити діалог між державними органами і представниками креативної спільноти щодо розробки алгоритму дій, необхідних для повноцінної участі України в програмі.

Пилип Іллєнко зазначив, що стан індустрії дозволяє продуктивно співпрацювати з європейськими колегами. І попри те що на сьогодні Україні недоступні двосторонні копродукції, вона активно бере участь в зйомках фільмів як міноритарний партнер. На ситуацію, зокрема, може вплинути відкриття підпрограми MEDIA, а для цього потрібна політична воля.