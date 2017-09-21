На Вінниччині під час фестивалю приготували 43 види українського борщу

Х ювілейний фестиваль борщу, який відбувся 21 вересня у селі Правилівка Оратівського району, зібрав на імпровізованому «театральному городі» телеведучої Ганни Секрет 45 кухарсько-мистецьких колективів з Вінницької, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. Для гостей приготували 43 види українського борщу з буряком, капустою, яблуками, грибами і навіть медом. Кожну страву презентували по-особливому, під «акомпанемент» українських пісень і танців.

«Щороку для участі у фестивалі майже півсотні колективів варять борщі за особливими рецептами. Своїми кулінарними секретами діляться молоді господині і літні. Цього року, наприклад, борщ за власним перевіреним рецептом приготувала 96-літня бабуся Палажка Корчевська, яка, до речі, вже записала зі своєї пам’яті кілька сотень українських пісень. Одну з них вона виконала, коли частувала учасників фестивалю своєю стравою. У кожної господині в борщі була своя «родзинка» – квашена капуста, буряки чи яблука, гриби, чорнослив або зерна граната. А подавали страви з пампушками та усмішками. Головна «перепустка» на фестиваль – це своя домашня ложка, щоб можна було скуштувати кожен презентований борщ… Такі фестивалі, на мою думку, вкрай необхідні зараз, коли всі дивляться за Захід і забувають, що берегти треба своє ­– українську традицію, український борщ, українську пісню, бо це наш національний генетичний код», – коментує ідейний натхненних фестивалю Ганна Секрет.

З нагоди ювілейного фестивалю борщу його засновниця, заслужена журналістка України Ганна Секрет підготувала книгу «На борщах зростає Україна». Каже, що це своєрідний літопис фестивалів, у якому зібрані усі рецепти борщів, пісні, вірші та жарти, з якими їх подавали. А за десятиліття до Правилівки привезли понад 500 (!) видів борщів з різних куточків України.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором