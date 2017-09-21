На вулицях Барселони проходять акції на підтримку референдуму про незалежність Каталонії

Після обшуків, проведених іспанською поліцією у приміщеннях уряду Каталонії, і затримання 14-ти регіональних чиновників, у Барселоні відбулись масові акції на підтримку референдуму за незалежність регіону.

На вулиці каталонської столиці вийшли близько 45 тисяч людей, які вимагали від уряду Іспанії не заважати проведенню голосування, передає DW.

Протести відбулися також в інших іспанських містах, серед яких Мадрид, Валенсія, Сарагоса, Сантьяго-де-Компостела, Таррагона, Жирона. Тим часом іспанська влада продовжує наполягати на незаконності каталонського референдуму і закликає протестувальників розійтися.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.