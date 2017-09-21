Незважаючи на наслідки потужного землетрусу, у Мехіко готові прийняти "Формулу-1"

Наслідки потужного землетрусу у Мексиці, який стався 19 вересня і забрав життя щонайменше 240 людей, не завадять проведенню автомобільної гонки "Формула-1", що має відбутись у столиці країни 29 жовтня.

У четвер, 21 вересня, керівництво автодрому, розташованого в Мехіко, повідомило, що його інфраструктура не постраждала через стихійне лихо. Траса, будівлі та медичний центр не отримали серйозних пошкоджень, незважаючи на те, що епіцентр землетрусу знаходився у 120-ти кілометрах від міста, передає DW.

Повідомляється, що на знак жалоби за загиблими усі заходи на автодромі скасовані. Мексиканський гонщик "Формули-1" Серхіо Перес заявив, що пожертвує 3 мільйона песо (140 тисяч євро) постраждалим від землетрусу.

Тим часом у Мексиці тривають рятувальні операції. Рятувальники намагаються витягнути людей з-під завалів. У Мехіко серйозно пошкоджені 500 будинків. У містах навколо епіцентру землетрусу зруйновані сотні будівель, повінню пошкоджені вулиці, по всій країні без електрики залишилися 3,8 мільйона осіб.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу в Мексиці, який стався 19 вересня, загинули понад 240 людей.