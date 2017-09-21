Підтримка тероризму на Донбасі "деякими країнами" дестабілізує міжнародні правила, - Мей

Підтримка окупантів з Донбасу та тероризму в світі ставить під сумнів міжнародні правила. Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей під час виступу з трибуни Генеральній асамблеї ООН.

"Країни, які підтримують терористів в Україні, або такі групи, як "Хезболла", ставлять під сумнів ті ж правила і міжнародні системи щодо захисту світової спільноти від небезпек військових конфліктів", - наголосила вона.

Мей зауважила, що саме дії деяких країн через посередників визначають тероризм, конфлікти і нестабільність у світі. Говорячи про роль ООН у боротьбі з тероризмом, прем'єр зазначила, що країни-члени організації несуть критично важливу відповідальність у цьому питанні.

"Тероризм, конфлікти і нестабільність , які ми бачимо у всьому світі, це в багатьох сенсах визначається діями окремих країн через посередників. Зокрема, підтримка так званих сепаратистів в Україні, для того, щоб дестабілізувати східні кордони, - все це ставить під сумнів міжнарожні правила", - підсумувала Мей.

Нагадаємо, з трибуни Генеральної асамблеї ООН президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, що Росія має поважати територіальну цілісність усіх країн і відмовитися від намагань силою змінювати державні кордони.