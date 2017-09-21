Порошенко домовився з Трампом про розширену військову співпрацю

Під час перемовин у Нью-Йорку між керівництвом України та Сполучених Штатів за участю лідерів обох держав вдалося дійти згоди щодо спільних дій в оборонній галузі.

Про це президент Петро Порошенко заявив під час брифінгу за підсумками двосторонньої зустрічі, передає Еспресо.TV.

За його словами, йдеться про достатньо широку співпрацю, "починаючи зі співпраці з Військовою академією у Вест-Поінті, яку ми відвідали декілька днів тому, й завершуючи співпрацею з Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки і іншими інституціями".

"Я можу сказати, що зустріч, яка тривала годину, була надзвичайно продуктивною. Ми відчули плече нашого справжнього друга і партнера. Можна сказати, що я як президент надзвичайно задоволений поточним безпрецедентним рівнем співпраці між Україною і Сполученими Штатами Америки", - наголосив Порошенко.