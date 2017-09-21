Прем'єр Іспанії закликав президента Каталонії піти у відставку і скасувати плани про референдум

21 вересня, 2017 - 11:03
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність. Про це повідомляє El Pais.
"Поверніться до закону та демократії, відмовтеся раз і назавжди від цієї ескалації радикалізму", - сказав Рахой, виступаючи з офіційною заявою у своїй резиденції.
Він зазначив, що "все ще є час уникнути більшого зла", і закликав каталонських лідерів дотримуватися закону.
"Кожна незаконна дія і будь-яке порушення матимуть свою відповідь, яка буде твердою, пропорційною та суворою", - попередив прем’єр.
Рахой підкреслив, що іспанський уряд ніколи не визнає референдум законним.