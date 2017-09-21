Радбез ООН підтримав реформу миротворчих операцій

Рада Безпеки ООН схвалила реформу механізму своїх миротворчих операцій. Вони повинні проходити "більш відповідально, прозоро і ефективно", наголошується у резолюції, яку ухвалили усі 15 країн-членів Радбезу в середу, 20 вересня, передає DW.

Документ також передбачає більш активну участь Африканського союзу в таких місіях - щоб досягти "найвищої дієвості та результативності". На даний час "блакитні шоломи" ООН знаходяться переважно в Африці та країнах Близького Сходу.

За словами прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, яка брала участь у засіданні Радбезу, для ефективного планування миротворчих місій слід "чітко уявляти, чого саме вони повинні досягти".

Бюджет миротворчих операцій ООН на 2017 та 2018 роки становить 6,8 мільярда доларів. Резолюція, ухвалена Радою Безпеки, передбачає часткове фінансування операцій Африканського союзу з внесків ООН.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав ООН підтримати ініціативу введення миротворчої місії Організації на Донбасі, підкресливши необхідність її обов'язкової присутності на всій території, що перебуває під російською окупацією.