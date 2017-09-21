РФ має поважати територіальну цілісність незалежних держав, - президент Латвії

Росія має поважати територіальну цілісність усіх країн і відмовитися від намагань силою змінювати державні кордони.

З таким закликом з трибуни Генеральної асамблеї ООН виступив президент Латвії Раймондс Вейоніс, передає Укрінформ.

«Вирішення чинних конфліктів необхідне для упередження нових. Ми повинні рішуче відстоювати заснований на правилах безпековий порядок у Європі. Територіальна цілісність незалежних держав повинна поважатися усіма, в тому числі і Російською Федерацією», - сказав Вейоніс.

Він закликав притягнути Росію до відповідальності за її агресивні дії супроти сусідів.

«Невиправдана агресія Росії проти її сусідів є серйозним порушенням міжнародних правил безпеки. Кожен агресор, який розпалює та підтримує ці конфлікти, мусить понести відповідальність за порушення міжнародного права», - наголосив президент Латвії.

На його переконання, міжнародна спільнота повинна брати участь у розв’язанні конфліктів на теренах колишнього СРСР.

«ООН, разом із відповідними регіональними акторами, має залишатися залученою та відданою сприянню вирішенню затяжних конфлікті у Нагірному Карабасі, Придністров’ї, Абхазії та Південній Осетії», - зазначив Вейоніс.

Нагадаємо, пару днів тому в особливій економічній зоні Латвії помітили три російських військових кораблі.