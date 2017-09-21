РФ розпочала "виведення" військ і техніки з Білорусі

З території Білорусі після завершення спільних навчань «Захід-2017» почали виводити російську техніку і війська. Про це з місця подій повідомляють кореспонденти білоруської редакції Радіо Свобода.

За їхніми даними, 21 вересня на залізничній станції Верайци перебувають близько 50 танків різної модифікації, більшість із них уже завантажені на платформи.

За розповідями місцевих жителів, техніка з полігону, на якому проходили навчання, прибула своїм ходом увечері 20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017» відбувалися на території Білорусі з 14 до 20 вересня. За офіційними даними, в Білорусі вони охопили сім полігонів і дві місцевості, в них взяли участь 10 тисяч 200 військовослужбовців.

Країни-сусіди Білорусі турбувалися, що Кремлю навчання потрібні для перетворення Білорусі на плацдарм для наступу на Україну. Білоруська опозиція побоювалася, що президент Росії Володимир Путін може використати навчання для початку анексії Білорусі.

Міністерство оборони Білорусі відзначало «оборонний» характер навчань «Захід-2017» і обіцяло, що всі російські військовослужбовці, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

В той же час читачі Радіо Свобода залишають під статтею критичного змісту коментарі:

"Після закінчення військових розваг частина російської армії буде вивезена з Білорусі, це всім покажуть і "розтрублять" у ЗМІ. Військова техніка, бронетехніка, артилерія і прихована частина солдатів залишиться.

Коли затихне інформаційний шум, російська армія, використавши ліквідацію державного кордону, знову тихо заходить в Білорусь", – прокоментував ситуацію анонімний користувач.