Сепаратисти 19 разів порушили перемир’я, поранений 1 воїн ЗСУ, - штаб

Обстановка у районі проведення АТО наприкінці минулої доби дещо загострилась. Якщо вдень противник майже дотримувався режиму тиші, то після 18 години активність ворога суттєво зросла. Найбільш гаряче було на Донецькому напрямку, повідомляють у Міноборони.

Ввечері, в районі Авдіївської промзони, бойовики декілька годин обстрілювали наші опорні пункти з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Наші захисники жорстко відповідали ворогу. В результаті одного з цих протистоянь, близько 18 години, отримав кульове поранення один український військовий. Крім того, вчора тричі під кулеметний вогонь потрапили наші укріплення поблизу Пісків та двічі — біля Майорська, Зайцевого, Невельського.

Минулої доби окупанти вкотре продемонстрували і своє ставлення до цивільного населення. Знаючи, що КПВВ Майорськ завершує роботу із пропуску громадян о 18.30, бойовики в черговий раз здійснили провокацію, випустивши близько 20 машин з цивільними особами за межі свого пункту пропуску.

Отже, люди, що намагалися в’їхати на підконтрольну Україні територію, стали заручниками ситуації. У той же час, бойовики відкрили вогонь по наших позиціях. Цивільні особи, серед яких люди похилого віку та жінки із дітьми, опинилися на лінії вогню та були змушені тікати і шукати прихистку на позиціях українських військових.

Про цю провокацію негайно було проінформовано СЦКК та наглядову місію ООН. Та, незважаючи на те, що бойовики повідомили про дотримання режиму тиші поблизу КПВВ Майорськ, вже через п’ять хвилин з боку противника знову розпочався обстріл.

Українські військові евакуювали цивільних осіб у більш безпечне місце та впродовж ночі забезпечили їх охорону.

Ця чергова провокація яскраво демонструє, що бойовики нехтують безпекою та життям цивільних осіб та цинічно порушують перемир’я.

На Приморському напрямку російські окупанти випустили 14 мін калібру 82 міліметри біля Павлополя і Широкиного. А великокаліберний кулемет противника працював на околицях Водяного.

На Луганському напрямку вчора зберігалася тиша.

Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів порушили перемир’я. Майже на кожен другий обстріл сили АТО відповідали вогнем на ураження противника. Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення.