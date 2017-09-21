Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на 2%

21 вересня, 2017 - 14:12
Світовий банк прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2%. Про це заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, передає "РБК-Україна".
При цьому Кахконен зазначила, що наявні темпи зростання ВВП України недостатні для покращення добробуту громадян.
"Якщо зростання продовжиться на тому ж рівні, як зараз, цього буде недостатньо, щоб підвищити рівень доходів громадян", - сказала Кахконен.
Представник Світового банку наголосила, що міжнародна фінустанова очікує активізації реформ в Україні.
"Земельна реформа - одна з найважливіших. Як і ті, які вже є в парламенті", - підсумувала Кахконен, згадавши також медичну реформу.