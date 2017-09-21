Трамп підписав указ про нові санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав новий указ, який дозволить США посилити санкції проти осіб та компаній, що ведуть торгівлю з КНДР.

Про це він заявив у четвер перед зустріччю з лідерами Японії та Південної Кореї, повідомляє Reuters.

"Наш новий указ перекриє джерела доходів, які фінансують зусилля Північної Кореї з розробки найбільш смертоносних видів зброї, відомої людству", - заявив Трамп.

Санкції можуть бути застосовані проти текстильних, рибопромислових, технологічних та інформаційних компаній, пояснив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час свого першого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що США готові повністю знищити Північну Корею, однак сподіваються, що до силових методів у конфлікті з КНДР вдаватись не доведеться.

Трамп також подякував Китаю та Росії за підтримку резолюції ООН щодо введення жорстких санкцій проти КНДР.

Як відомо, 11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.