Трамп: США запровадять більше санкцій проти КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять ще більше санкцій проти Північної Кореї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таку заяву Трамп озвучив представникам ЗМІ перед зустріччю з президентом Афганістану Мохаммадом Ашрафом Гані у Нью-Йорку. "Ми введемо більше санкцій проти Північної Кореї", - цитує видання Трампа, не наводячи подробиць.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час свого першого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що США готові повністю знищити Північну Корею, однак сподіваються, що до силових методів у конфлікті з КНДР вдаватись не доведеться.

Трамп також подякував Китаю та Росії за підтримку резолюції ООН щодо введення жорстких санкцій проти КНДР.

Як відомо, 11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.