У галереї Львівської академії мистецтв презентували проект "Симетрія"

Учора, 20 вересня, у галереї Львівської національної академії мистецтв відбулося відкриття персонального проекту молодої художниці Дзвінки Загайської «Симетрія». На виставці вперше представлені живописні композиції на склі та скляні інсталяції.

На огляд авторка представила понад 40 робіт. Більшість із них створені цього року, тому загалом робота над проектом тривала 8 місяців.

«Натхненням для мене в творчості є символіка та знакові системи народних культур, зокрема української. Під час навчання темою мого наукового дослідження була традиційна бойківська символіка. Тому можна сказати, що цей проект став синтезом традиційного і сучасного в живописі та мистецтві. Він є своєрідним моїм особистим відбиттям світорозуміння через символічні уявлення в народній культурі. Відображає глибинні змісти традиційної культури в сучасних проявах подання, через новий пошук форми та змісту. Уособлює баланс та рівновагу Всесвіту. Я прагнула відобразити матеріальний світ через символічно-геометричну форму живопису, через емоцію та власне світовідчуття», - розповіла Дзвінка Загайська.

Художниця навчалася на кафедрі монументального живопису Львівської Національної академії мистецтв (2007-2013). Працює в галузі станкового та монументального живопису, малярстві на склі, графіки, ілюстрації. Вона брала участь у численних виставкових проектах, симпозіумах і пленерах. Попри молодий вік, художниці вже вдалося виробити оригінальну та добре впізнавану творчу манеру та зайняти свою нішу в сучасному образотворчому мистецтві.

Триватиме виставка до 4 жовтня.

Павло Паламарчук, "День"