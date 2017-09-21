У Китаї запустили найшвидшу в світі залізницю

Китайська залізнична гілка між Шанхаєм і Пекіном запрацювала у швидкісному режимі 350 км/год. - найшвидшому в світі.

Про це повідомляє China Daily.

Оновлені потяги Fuxing долають відстань у 1200 км за 4 години 28 хвилин. Маршрут є настільки популярним, що квитки на перший рейс розпродали за тиждень до відправлення. Лінія забезпечуватиме пасажиропотік в 100 млн осіб на рік.

Нові поїзди повністю зібрані в Китаї. Їх творці заявляють, що провели 600 тис. км тестових поїздок і гарантують безпеку щонайменше на 30 найближчих років. Від старих потягів нові Fuxing відрізняються додатковими зручностями в них є Wi-Fi, встановлені USB-порти, розетки. Поїзд обладнали автономною системою безпеки, що може відреагувати на позаштатні ситуації та зупинити поїзд.

Залізничну гілку було спроектовано для руху зі швидкістю 350 км/год., тому поява нового поїзда дозволяє запровадити на ній плановий режим роботи. Раніше потяги тут вже їздили з такою швидкістю, але 6 років тому її обмежили до 300 км/год. з міркувань безпеки.