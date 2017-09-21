У Києві може з'явитися вулиця Юрія Іллєнка

Вчора відбулося засідання Комісії з питань найменувань КМДА, на якому підтримано низку перейменувань вулиць і об’єктів у столиці. Комісія КМДА підтримала ініціативу депутатів Київради від фракції ВО "Свобода" щодо перейменування у Києві вулиці Мельникова (Шевченківський район) на честь Юрія Іллєнка.

"Україну знають за кінофільмами, які знімав Юрій Іллєнко, він жив на цій вулиці, тому доречно, щоби вона носила його ім’я", – зазначив Юрій Сиротюк.

Ця пропозиція, згідно з процедурою, спрямовується на громадські обговорення. Остаточне рішення має бути ухвалено Київрадою.

Нагадаємо, вчора також на засіданні Київради підтримали перейменування станції метро "Петрівка" та Московського мосту.