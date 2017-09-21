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У Києві температура повітря побила рекорд за 85 років

21 вересня, 2017 - 18:25
Фото Миколи Тимченка, "День"

Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського зафіксувала ще один температурний рекорд в Києві.

Про це повідомляється на сайті лабораторії.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 21 вересня, у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Стовпчик термометру піднявся до +28,3°С, що на 0,3°С вище попереднього історичного значення для цієї дати, який тримався з 1932 року", - повідомляється на сайті лабораторії.

Всього ж, з початку поточного року в столиці зафіксовано 16 температурних рекордів.

Джерело: День
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