У Львові відкрили Почесне консульство Молдови

Урочиста церемонія за адресою вул. Коновальця, 54 відбулася сьогодні, розпочалася з виконання гімнів України та Молдови і перетинання стрічки.

Участь у відкритті вже 18-ої консульської установи у Львові взяли посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан, Почесний консул Республіки Молдова у Львові Володимир Губицький, представник МЗС України у Львові В'ячеслав Войнаровський та представники обласної і міської гілок влади.

«Маємо позитивний баланс торгових стосунків між Львівщиною і Молдовою – з Львівською областю співпрацюють близько п’ятдесяти молдовських підприємств, – зазначив під час урочистостей голова Львівської ОДА Олег Синютка. – Із перспектив, які ми обговорювали сьогодні із Почесним послом Молдови в Україні, – поглиблення економічних та культурних відносин. Особлива подяка уряду Республіки Молдова за вашу позицію у питанні підтримки територіальної цілісності України. Окупація частини Молдови російськими військами відбулась задовго до окупації Криму та частини Луганської і Донецької областей, тому Молдова як ніхто розуміє ті проблеми, з якими довелося зіткнутись українському суспільству. Відрадно також, що у навчаннях Rapid Trident-2017 брали участь й військові з Республіки Молдова».

Почесне консульство Молдови у Львові не матиме великого штату. В установі працюватимуть почесний консул та його помічник. Головні функції дипустанови – налагодження культурних, економічних та торговельних зв’язків між західною Україною і Молдовою.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото прес-служби ЛОДА.