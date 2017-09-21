У Міносвіти оголосили дату початку реєстрації на ЗНО-2018

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2018 році триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Учасники матимуть право змінити реєстраційні дані до 2 квітня 2018 року, а вже до 30 квітня вони отримають запрошення-перепустки, де буде вказаний час та місце проведення тестувань.

Саме ЗНО-2018 розпочнеться тестом з математики 22 травня.

Наступного дня після тестування з математики – 24 травня – відбудеться тест з української мови та літератури, на 29 травня заплановане тестування з іспанської, німецької та французької, а 1 червня відбудеться тестування з англійської мови.

Тест із біології складатимуть 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

ЗНО з російської мови у 2018-му не передбачено.

Основна сесія триватиме до 23 червня, а графік проведення додаткової буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року.

Інформацію щодо результатів основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів обіцяють оприлюднити на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року.