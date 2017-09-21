У МЗС Північної Кореї прокоментували погрози Трампа

Міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Ен Хо висміяв погрози президента США Дональда Трампа, що прозвучали на адресу його країни під час виступу в Генасамблеї ООН. Він назвав їх "собачим дзявканням", передає Deutsche-Welle.

"Якщо він думає, що може залякати нас звуком собачого дзявкання, то це воістину мрія собаки", - цитують південнокорейські ЗМІ слова північнокорейського міністра, сказані ним в середу, 20 вересня, після прибуття в Нью-Йорк для участі в роботі сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У зв'язку з погрозами Трампа, Лі Ен Хо нагадав про відому приказку – “Собака гавкає, а караван іде”. Це була перша реакція Пхеньяна на промову Трампа в ООН 20 вересня. На питання про те, як він ставиться до того, що Трамп називає лідера КНР " людиною-ракетою", глава північнокорейського МЗС сказав, що він відчуває співчуття до радників американського президента. Лі Ен Хо виступить на сесії Генасамблеї ООН 21 вересня.

Нагадаємо, в МЗС Ірану промову Трампа в ООН назвали "середньовічною".