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Віллі Брандт, німецький політик, лауреат Нобелівської премії миру

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Порошенка і Трампа

21 вересня, 2017 - 17:44
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп у четвер проводять зустріч у Нью-Йорку.

Про це йдеться у твіттері Порошенка.

"Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин", - підкреслив Президент України.

Як відомо, Порошенко перебуває з робочим візитом у США.

Зустріч складається з двох частин - відкритої - з присутністю преси і закритої - без представників ЗМІ.

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