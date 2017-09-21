У Нью-Йорку розпочалася зустріч Порошенка і Трампа

21 вересня, 2017 - 17:44
Президент України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп у четвер проводять зустріч у Нью-Йорку.
Про це йдеться у твіттері Порошенка.
"Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин", - підкреслив Президент України.
Радий зустрічі з Президентом США @realDonaldTrump. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 вересня 2017 р.
Разом з @realDonaldTrump відзначили, що США та Україна зміцнили економічне та безпекове співробітництво з часу нашої останньої зустрічі.— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 вересня 2017 р.
Як відомо, Порошенко перебуває з робочим візитом у США.
Зустріч складається з двох частин - відкритої - з присутністю преси і закритої - без представників ЗМІ.