У Нью-Йорку розпочалася зустріч Порошенка і Трампа

Президент України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп у четвер проводять зустріч у Нью-Йорку.

Про це йдеться у твіттері Порошенка.

"Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин", - підкреслив Президент України.

Радий зустрічі з Президентом США @realDonaldTrump. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 вересня 2017 р.

Разом з @realDonaldTrump відзначили, що США та Україна зміцнили економічне та безпекове співробітництво з часу нашої останньої зустрічі. — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 вересня 2017 р.

Як відомо, Порошенко перебуває з робочим візитом у США.

Зустріч складається з двох частин - відкритої - з присутністю преси і закритої - без представників ЗМІ.