У Саудівській Аравії вперше в історії визнали права жінок в авіагалузі

Авіакомпанія Saudi Air Navigation Services (Саудівська Аравія) заявила про готовність наймати жінок на посаду авіадиспетчера після того, як вони пройдуть річне навчання в державній академії цивільної авіації.

Таке рішення було прийнято в рамках національної програми Vision 2030, яка спрямована на диверсифікацію економіки і збільшення робочих місць для підданих королівства, передає Вокруг Света.

У Саудівській Аравії жінкам без супроводу близького родича-чоловіка не можна відвідувати державні установи, включаючи аеропорти та аеродроми. Інші права жінок в країні також обмежені. Вони зобов'язані отримувати дозволи чоловіків на подорожі, освіту, працевлаштування та хірургічне втручання. Також вони не мають права водити автомобіль.

У свою чергу, заява Saudi Air Navigation Services - перше в історії королівства офіційне визнання прав жінок в авіагалузі. Де-факто жінки залучалися до роботи авіадиспетчерів, але в одиничній кількості. Так, в 2013 році повідомлялося, що жінку найняли для «супроводу літаків по радіозв'язку», при цьому їй було заборонено з'являтися на льотному полі.

Нагадаємо, у Тунісі скасували закон, який забороняє жінкам виходити заміж за немусульман.