У Єврокомісії заявили про величезну повагу до Конституції Іспанії та законів країни, коментуючи таким чином свою позицію щодо референдуму про незалежність в Каталонії.

Про це заявив речник Європейської комісії Маргаритіс Схінас, відповідаючи на численні питання щодо референдуму, арештів та інших дій, які зараз відбуваються в Іспанії, передає ЄП.

"Ми маємо поважати іспанську Конституцію. Ми, звісно, маємо поважати всі Конституції наших держав-членів. І такі питання мають вирішуватися відповідно до конституцій кожної держави-члена (ЄС - Ред.)", - сказав він, наголосивши на тому, що позиція ЄК щодо цього питання не є новою.

Також, коли Схінаса запитали, чи закликає ЄК до того, щоб рішення було знайдено в рамках Конституції, він відповів: "Ні, я цього не казав. Я лише повторив, що ми повністю поважаємо Конституцію Іспанії".

Нагадаємо, у Барселоні відбулись масові акції на підтримку референдуму за незалежність регіону.

У свою чергу, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.