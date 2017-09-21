У Запоріжжі викрили "реабілітаційний центр", де катували нарко- та алкозалежних осіб

Центр реабілітації нарко- та алкозалежних осіб, в якому людей утримували проти їхньої волі, викрили у Запоріжжі. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Правоохоронці провели 5 обшуків в місцях незаконного утримання людей, тобто у так званому Центрі з реабілітації осіб з наркотичною та алкогольною залежністю.

Зловмисниками виявилися 4 чоловіки 1987, 1984, 1980 та 1972 років народження, які й створили у місті цей центр.

З'ясувалося, що центр, який розміщався у 5 приміщеннях на різних вулицях, не є лікарською установою, не має відповідних документів та медичних працівників.

"Насправді лікуванням "пацієнтів" ніхто не займався. Їх незаконно позбавляли волі та утримували із застосуванням психологічного та фізичного насилля", - наголосили у поліції.

Під час обшуків поліція вилучила речові докази, а також знайшла магазин з патронами калібру 5,6 мм до пістолету "Марголіна" та дві дерев’яні біти. Виявилося, що за утримання у центрі людей платили їхні родичі, сума варіювалася від 2,5 тисяч до 3,5 тисяч гривень на місяць.

"Пацієнти" проживали у приватних будинках у невеликих кімнатах, спали на двоярусних ліжках. Щоб не було можливості втекти, забирали телефон і паспорт. За будь-які провини та проступки до них застосовували фізичний та психологічний вплив. Деяких навіть зв’язували, тримали у підвалах та не годували по дві доби. Раціон "пацієнтів" переважно складався з супу, каші та води", - пояснили у відомстві.

У цій справі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.146 - незаконне позбавлення волі або викрадення людини та ч.2 ст.127 - катування.