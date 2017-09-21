Україна відстежуватиме виведення російської техніки з Білорусі, - РНБО

Україна разом з державами-партнерами відстежуватиме процес виведення російських військових, техніки та озброєння з території Білорусі та їхнє повернення в пункти дислокації. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

"Україна разом із державами-партнерами буде пильно відстежувати виведення російських військ з Білорусі і повернення їх до пунктів постійної дислокації", - заявив О.Турчинов.

Секретар РНБО нагадав, що з 21 вересня 2017 року заплановане вибуття особового складу ЗС РФ, а також російської військової техніки і озброєння на територію Росії з полігонів Білорусі.

О.Турчинов також додав, що активні заходи з боку сил НАТО і Збройних сил США з моніторингу російської військової активності свідчать "про повне розуміння західними військовими масштабів російської воєнної загрози".

Нагадаємо, РФ розпочала "виведення" військ і техніки з Білорусі.